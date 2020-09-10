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Стало известно, кто блокирует санкции ЕС против Беларуси – СМИ

10 сентября, 04:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Европейского совета призвал ускорить принятие санкций

В среду глава Европейского совета Шарль Мишель призвал 27 стран-членов ЕС "ускорить" санкции в отношении Беларуси из-за фальсификаций на выборах президента 9 сентября и жесткого разгона и задержаний протестующих, но заключение соглашения о санкциях блокирует одно из государств. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Евросовете.

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"Белорусское правительство должно освободить всех политических заключенных и позволить гражданам реализовать свое право на свободу слова и собраний. Я призываю ускорить процесс санкций", – заявил Мишель в Twitter.

В то же время, по словам собеседников агентства, островное государство Кипр блокирует экономические санкции против властей Беларуси, требуя, чтобы остальные члены Евросоюза согласились на аналогичные меры против Турции за разведку природного газа в восточном Средиземноморье.

Поэтому соглашение о санкциях может быть достигнуто не раньше следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.

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Ранее мы сообщали, что в Европе продолжают решать вопрос введения персональных санкций против белорусских чиновников, подавлявших массовые протесты в республике. В понедельник появилась информация, что Евросоюз включит в формируемый в связи с событиями в Беларуси черный список не более 20 человек, и санкции не затронут президента Александра Лукашенко.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что несколько стран Евросоюза отказываются вводить персональные санкции против Лукашенко. В первую очередь, это Германия, Франция и Италия.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Кипр протесты ЕС Беларусь санкции
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