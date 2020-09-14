"Становится более подвижным": врачи рассказали о состоянии Навального

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен, улучшается. Об этом сообщила клиника "Шарите", где политик проходит лечение.

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"Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки", – говорится в сообщении.

Врачи отметили, что заявление о состоянии здоровья Навального публикуется по согласованию с оппозиционером и его супругой.

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Напомним, 7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

Позже в правительстве Германии сообщили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах российского оппозиционера Алексея Навального вещества группы "Новичок".

Отметим, в Кремле отказываются начать расследование отравления Навального.

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