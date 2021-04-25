В Чехии вспыхнул скандал из-за заявления Земана о взрывах во Врбетице

В Чехии политики возмутились выступлением президента страны Милоша Земана, касательно причастности российских агентов к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице. В стране считают, что президент раскрыл секретную информацию и "открыл двери" для российской дезинформации.

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Об этом сообщают чешские СМИ IDNES и ČTK.

"Как член комитета по безопасности, могу констатировать, что у него не точная информация и он или умышленно неправильно подает её, или просто ошибается... Можно только предполагать, почему он открывает ворота для дезинформации", – заявил лидер движения STAN Вит Ракушан.

Похожее мнение высказал и лидер "Пиратской партии" Иван Бартош. Он отмечает, что доказательства причастности российской разведки представили не только в парламенте, а и в ЕС и НАТО.

"И несмотря на это президент говорит на уровне гипотез и ставит под вопрос доверие к спецслужбам собственной страны", – возмутился он.

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Взрыв на складе боеприпасов во Врбетице / Фото: REUTERS

А президент Сената Милош Выстрчил считает, что своим заявлением Земан поставил под угрозу расследование, ведь раскрыл информацию из него. В то же время, Земан, по его мнению, упустил некоторую важную информацию.

"Я не понимаю, что все это значит и что нас ждет дальше", – сказал Выстрчил.

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В свою очередь, лидер TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, что речь Земана прозучала как "речь не для чешских граждан, а для РФ".

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"Тривиализация, зарождение сомнений, клевета – и все это продуманно "упаковано"... Это позор, вместо того, чтобы встать на защиту граждан страны, он умаляет важность всего дела и открывает ворота для дезинформационных кампаний", - сказала она.

В то же время, спикер палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что не услышал в воскресном интервью Земана чего-то нового, такого, что раньше не появлялось бы в медиа. Подобное заявление сделал и лидер партии ODS Петр Фиала.

"Земан мог бы сказать все то же неделю назад. Мы в абсурдной ситуации – вся страна испытывает облегчение от того, что президент не занял позицию, которая открыто противоречит интересам Чехии, только поставил все под вопрос", – сказал он.

Видео: REUTERS

В свою очередь, вице-премьер Ян Гамачек, наоборот, доволен действиями Земана. Он считает, что президент своим выступлением поддержал действия правительства.

"Он подтвердил, что он проинформирован и подтвердил, что поддерживает наши шаги. Я доволен, что высшие должностные лица по ключевым шагами действуют слаженно", – сообщил он.

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Напомним, что 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов ГРУ под дипломатическим прикрытием.

Ранее мы сообщали, что в Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны, которые произошли 16 октября 2014 года, в результате погибли два человека.

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