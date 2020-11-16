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Столб пепла и пыль: извержение вулкана в Италии сняли на видео

16 ноября, 15:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На расположенном к северу от итальянской Сицилии острове Стромболи произошло извержение одноименного вулкана, который в прошлом году стал причиной гибели туриста.

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Об этом сообщает издание Il Messaggero, ссылаясь на заявление Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Извержение произошло около 9:20 и продолжалось порядка четырех минут, сопровождаясь выбросами лавы и вулканических материалов.

Произошедшее зафиксировали камеры термического и визуального наблюдения за вулканом:

В результате ближайшие населенные пункты засыпало пеплом.

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Касательно амплитуды вулканического толчка, то ни о каких существенных изменениях эксперты не сообщают.

Стоит отметить, что последнее мощное извержение вулкана Стромболи произошло в 2014 году, однако он дважды просыпался год назад – в результате этого один человек погиб и еще один был ранен.

А ранее в этом году влюбленная пара на Филиппинах сыграла свадьбу прямо по время извержения вулкана Тааль, благодаря чему фотограф запечатлел их на фоне столба пепла.

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Италия вулкан лава извержение Сицилия
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