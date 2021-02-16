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Столтенберг дал четкий сигнал: Если Россия хочет столкновения – НАТО готово

16 февраля, 15:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В то же время Альянс будет рад сотрудничеству с РФ, говорит генсек

В последние дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает все более жесткие заявления в адрес России. По его словам, Североатлантический альянс готов как к столкновению, так и к сотрудничеству с РФ.

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Об этом Йенс Столтенберг заявил испанской газете El Mundo.

"Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", – отметил генсек Альянса.

При этом он добавил, что не видит противоречий между сдерживанием России и диалогом с ней.

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Напомним, Столтенберг заявил, что будет добиваться размещения большего количества сил и боевых групп на восточном фланге Альянса, т.е, у границ России. С этой целью он намерен предложить расширить финансирование НАТО.

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Также напомним, что генсек НАТО заявлял: авторитарные режимы Китая и России представляют большую угрозу международному порядку, основанному на правилах, поэтому он предложит план по сдерживанию авторитарных государств.

Ранее Столтенберг призвал членов Альянса увеличивать расходы на оборону и повышать готовность вооруженных сил, чтобы противостоять таким глобальным вызовам, как "агрессивные действия России, терроризм и подъем Китая".

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Россия НАТО столкновение Йенс Столтенберг

Источник: Сегодня

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