Столтенберг озвучил послание Путину по Украине

Генеральный секретарь НАТО сказал об абсурдных заявлениях России

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо предостерег Москву от нападения на Украину с применением оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает издание Welt.

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"Абсурдные заявления"

Как отмечается, Альянс планирует усилить сдерживание РФ в Восточной Европе. Столтенберг отметил, что "абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине были услышаны".

"Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ткань лжи. Это было бы военным преступлением", – заявил он.

Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

По словам Столтенберга, Кремль изобретает "ложные предлоги, пытаясь оправдать то, что не может быть оправдано".

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Реакция Дуды

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. По его словам, Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в "очень сложной ситуации".

Дуда отметил, что если Путин применит оружие массового уничтожения, это изменит правила игры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опроверг очередной фейк оккупантов о том, якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие.

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