Столтенберг рассказал о планах НАТО разместить боевые группы у границ Украины

Главная цель Альянса – сохранение мира и предотвращение конфликта, напомнил генсек

Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает долгосрочное размещение боевых групп в Черноморском регионе, в частности в Румынии, на подобии уже существующих в странах Балтии и Польше.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном.

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По словам генсека, НАТО сейчас делает многое одновременно.

"Прежде всего мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей", – сказал Столтенберг.

Во-вторых, по словам генсека, они повысили готовность сил НАТО, которые в случае необходимости могут усилить.

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"И, в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – отметил Столтенберг.

Военное присутствие НАТО

На Варшавском саммите в 2016 году руководители стран Альянса решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока в ответ на изменение ситуации безопасности.

С тех пор четыре многонациональные боевые группы общей численностью около 4500 военнослужащих были развернуты в странах Балтии и Польше.

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