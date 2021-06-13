Українська
$ 27,11
32,99
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Столтенберг рассказал о роли РФ в инциденте с Ryanair

13 июня 2021 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В НАТО понимают, что Россия сотрудничает с Беларусью

Столтенберг рассказал о роли России в инциденте с Ryanair. Фото: коллаж "Сегодня"

Столтенберг рассказал о роли России в инциденте с Ryanair. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не может распространяться о деталях данных разведки относительно инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Реклама

Об этом глава Североатлантического альянса заявил в интервью британской радиостанции Times Radio.

По словам Столтенберга, в НАТО знают, что "Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства".

Другим таким косвенным указанием глава альянса назвал то, что Россия стала одной из немногих стран, которые не осудили факт посадки самолета.

Напомним, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

Не пропусти!
Австрия – Северная Македония: онлайн матча соперников Украины на Евро-2020
Сборная Австрии против Северной Македонии
Реклама

После этого инцидента страны ввели санкции против Беларуси: авиакомпаниям ЕС запретили летать через Беларусь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судья
Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судьяЕвросоюз
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуацию
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуациюВласть
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИ
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИЕвросоюз
Сегодня
Сегодня "Северный поток – 2" начнут заполнять газом: пойдет ли российское топливо в ГерманиюЭкономика
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)Транспорт
Белорусские активисты заблокировали границу с Украиной, Польшей и Литвой (фото)
Белорусские активисты заблокировали границу с Украиной, Польшей и Литвой (фото)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять