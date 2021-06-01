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Страна превратилась в тюрьму. Глава МИД Литвы призвал Лукашенко уйти

1 июня, 21:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Литовский министр призывает непризнанного президента Беларуси покинуть свой пост

Протесты в Беларуси. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Протесты в Беларуси. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко сложить полномочия.

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Об этом литовский министр заявил в Twitter.

"Белорусский диктатор Лукашенко не удовлетворен более чем 400 политзаключенными. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи – и оставь свой народ!" – написал Габриэлюс.

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Напомним, Генеральная прокуратура Литовской Республики, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, принудительно прерванным 23 мая властями Беларуси, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета".

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь.

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