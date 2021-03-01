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Странный и абсурдный: в Чехии поставили спектакль, написанный ИИ (видео)

1 марта, 18:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пьесу, по которой создали постановку, создала программа компании OpenAI

Компания американского бизнесмена Илона Маска OpenAI, которая ранее приложила руку к созданию "суперкомпьютера", стала автором первой пьесы, практически полностью созданной искусственным интеллектом.

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Об этом сообщает Sciencemag.

В результате работы программы GPT-2 появился на свет сценарий спектакля "ИИ: когда робот пишет пьесу" – это 60-минутная зарисовка из жизни робота, который познает мир людей, включая законы общества, человеческие эмоции и смерть.

"Это своеобразный футуристический "Маленький принц", – делится впечатлениями чешский драматург и руководитель проекта Давид Кошняк,.

GPT-2 представляет из себя компьютерную модель, предназначенную для генерации текста, путем извлечения информации из ее огромного хранилища в Интернете. Эту же технологию прежде использовали для написания фейковых новостей, рассказов и стихов.

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Но пьесу таким образом создали впервые. Для этого ученые из Карлова университета в Праге задали вводное предложение для дальнейшего развития сюжета: "Здравствуйте, я робот, и я рад пригласить вас посмотреть пьесу, которую я написал". После этого программа самостоятельно генерирует до 1000 слов.

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Впрочем сама пьеса оказалась далека от идеала: некоторые события логически выбивались из сюжетной линии или противоречили другим. Иногда ИИ главный герой "становился" человеком или менял пол на женский.

Последующая редактура затронула около 10% текста, однако в итоге вышло восемь сценок в виде пятиминутных диалогов. Ее премьера состоялась 27 февраля в пражском театре "Шванда":

Напомним, ранее в Англии футбольный клуб "Бернли" решил отбирать игроков в свою академию при помощи искусственного интеллекта.

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Чехия театр робот пьеса искусственный интеллект Илон Маск OpenAI
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