Страны Балтии расширили санкции против Беларуси. Во главе списка – Лукашенко

В санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии входят 128 белорусских чиновников

Страны Балтии расширили санкции против властей Беларуси, которые были введены за нарушение прав человека в этой стране.

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Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Ограничение ввели против чиновников, которые играли ключевую роль в фальсификации выборов в Беларуси и жестоком подавлении мирных протестов. Теперь в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии входят 128 белорусских чиновников.

Возглавляет список непризнанный Евросоюзом "президент" Беларуси Александр Лукашенко.

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Также под ограничения попали: глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко, председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, секретарь Совета безопасности Беларуси Валерий Вакульчик, руководитель КГБ Иван Тертель и прочие высокопоставленные белорусские чиновники.

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Полный список обнародован на сайте МИД Эстонии.

Напомним, страны Евросоюза пока не смогли согласовать введение общих санкций против Беларуси.

По данным СМИ экономические санкции против властей Беларуси блокирует Кипр. Он требует, чтобы остальные члены Евросоюза согласились на аналогичные меры против Турции.

О ситуации в Беларуси после "инаугурации" смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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