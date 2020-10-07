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Страны ЕС массово отзывают своих послов из Беларуси: кто уже уехал

7 октября, 10:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Брюсселе отреагировали на требования Минска

Страны Евросоюза отзывают своих послов из Беларуси, где продолжаются протесты против непризнанного Западом президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает TUT.BY.

5 октября Минск покинул посол Германии, 6 октября в свои столицы уехали послы Литвы и Польши. В ближайшие дни Беларусь покинут послы Латвии и Эстонии.

Дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября после требования Минска к Польше и Литве сократить количество работающих в Беларуси дипломатов и отозвать глав дипломатических представительств.

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После этого на уровне Брюсселя было принято решение отозвать из Беларуси послов некоторых европейских стран.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен разрывать дипломатические отношения с Беларусью. Но при этом Украина присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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