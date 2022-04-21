Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Страны G7 обещают Украине более 24 млрд долларов в 2022 году

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министры заявили, что сожалеют об участии России в международных форумах
Страны G7 готовы сделать больше по мере необходимости.
Страны G7 готовы сделать больше по мере необходимости. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министры финансов G7 пообещали выделить Украине более 24 миллиардов долларов в 2022 году.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Поддержка Украины

По словам министров, они предоставили и пообещали дополнительную поддержку Украине в размере более 24 миллиардов долларов в 2022 году, добавив, что "готовы сделать больше по мере необходимости".

В заявлении сказано, что министры "сожалеют об участии России в международных форумах", в том числе встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме", – отметили они.

Напомним, NBC News писали, что США готовятся объявить на этой неделе еще один существенный пакет военной помощи Украине. Размер пакета помощи, как ожидается, будет аналогичен 800 миллионам долларов, о которых администрация объявила на прошлой неделе.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 21 апреля
1
Личный состав 21 000
Личный состав
2
Самолеты 172
Самолеты
3
Вертолеты 151
Вертолеты
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1508
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять