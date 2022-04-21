Страны G7 обещают Украине более 24 млрд долларов в 2022 году

Министры заявили, что сожалеют об участии России в международных форумах

Страны G7 готовы сделать больше по мере необходимости. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министры финансов G7 пообещали выделить Украине более 24 миллиардов долларов в 2022 году.

Об этом пишет Reuters.

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Поддержка Украины

По словам министров, они предоставили и пообещали дополнительную поддержку Украине в размере более 24 миллиардов долларов в 2022 году, добавив, что "готовы сделать больше по мере необходимости".

В заявлении сказано, что министры "сожалеют об участии России в международных форумах", в том числе встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме", – отметили они.

Напомним, NBC News писали, что США готовятся объявить на этой неделе еще один существенный пакет военной помощи Украине. Размер пакета помощи, как ожидается, будет аналогичен 800 миллионам долларов, о которых администрация объявила на прошлой неделе.

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