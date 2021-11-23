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Страшное ДТП в Болгарии: загорелся автобус, десятки людей погибли (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 ноября, 10:02
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В горящем автобусе также погибло много детей, а те, кто спаслись, – сильно пострадали
ДТП в Болгарии. Коллаж "Сегодня"
ДТП в Болгарии. Коллаж "Сегодня"

Сегодня ночью в Болгарии произошло ДТП недалеко от города София, в котором погибли 45 человек, среди которых более 10 детей. Автобус перевозил туристов из Северной Македонии. Об этом сообщает болгарское издание BGNES.

Автокатастрофа произошла около двух часов ночи возле села Боснек на 31-м километре трассы "Струма" примерно в 45 километрах от болгарской столицы. Всего в автобусе было 52 человека – большинство погибли.

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"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу", – сообщил начальник пожарной охраны.

Автобус полностью выгорел. Фото: bgnes

Как рассказали в больнице, семь человек, которые были доставлены, выпрыгивали из окон автобуса, спасаясь от пожара. Все с ожогами лица и верхних дыхательных путей, у двоих на руках ожоги, у остальных – рваные раны. Седьмая пострадавшая с переломом бедра была помещена в травматологическое отделение.

Фото: bgnes

Что могло быть причиной аварии?

По словам мэра болгарского города Перник Станислава Владимирова, точная причина аварии пока неизвестна, рассматривают несколько версий.

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"Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном", – сказал он.

Фото: bgnes

А дорожный эксперт из Болгарии Диана Русинова рассказала, что на этом участке трассы было много проблем, минувшим летом там латали ямы. Также здесь часто превышают скорость, что приводит к большому количеству ДТП.

Украинцы там были?

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Сегодня" сказал, что пока не известно, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.

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"Посольство Украины в Болгарии уже взаимодействует с болгарскими стражами порядка для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии", – сказал он.

"Украинские" скандалы с Болгарией

  • Летом возник донорский скандал в Болгарии – органы украинцев продавали богатым "дядюшкам". В течение двух лет богачи из Израиля, Японии и Омана покупали и получали в Болгарии внутренние органы бедных украинцев.
  • А накануне в Болгарии проходили президентские выборы. Во время теледебатов 18 ноября президент страны Румен Радев назвал Крым российским и заявил, что санкции против России неэффективны.
  • В МИД Украины даже был вызван посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев из-за высказываний президента этой страны. Дипломаты отметили, что слова Радева противоречат официальной позиции Софии по признанию суверенитета и территориальной целостности Украины. В итоге у президента Болгарии оправдались за скандал с Крымом.

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