Стресс, тревожность и одиночество: как COVID-19 повлиял на работающих людей

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 большинство работающих взрослых пострадали из-за серьезных сбоев в работе, что крайне отрицательно сказалось на их благополучии и психическом состоянии.

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Об этом свидетельствует новое глобальное исследование международной компании Ipsos для Всемирного экономического форума.

Согласно опубликованным результатам, из-за пандемии COVID-19 около половины работающих взрослых людей жаловались на повышенную тревожность по поводу безопасности работы (56%), стресс из-за изменений в рабочем распорядке и организации (55%) или из-за давления со стороны семьи, такого как необходимость ухода за детьми (45%) или трудности в поиске баланса между работой и личной жизнью (50%).

Компания проводила онлайн-опрос с 20 ноября по 4 декабря среди почти 13 тыс. работающих мужчин и женщин из 28 стран, и он показал широкую распространенность приведенных выше нарушений в жизни людей.

В тот или иной момент после начала пандемии 52% опрошенных работали из дома, 32% пришлось работать больше, а 32% работали меньше часов, 30% взяли отпуск и 15% оставили свою работу.

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Чуть менее половины всех работников во всем мире сообщают о снижении производительности (46%) и работе в нестандартные часы, например, очень рано утром или поздно ночью (44%).

Почти половина тех, кто работал из дома, говорят, что чувствовали себя одинокими или изолированными, когда они это делали (49%), или испытывали трудности с выполнением работы из-за неадекватной настройки домашнего офиса или оборудования (46%).

Исследование также показало, что особенно склонны к стрессу из-за связанных с пандемией изменений в работе:

молодые люди в возрасте до 35 лет,

владельцы предприятий,

лица, принимающие решения,

работники с низкими доходами,

женщины,

люди с высшим образованием.

Так, уровень стресса у женщин где-то на 6% выше, чем у мужчин. Также высокий уровень беспокойства зафиксирован у молодежы, а самый низкий у людей в возрасте от 50 до 74 лет. Богатые переживают меньше, чем бедные. Женатые на карантине страдают из-за давления семейных обстоятельств, а неженатые от одиночества.

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