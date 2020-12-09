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Строительство завода Tesla в Германии остановили из-за спящих змей

9 декабря, 03:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Суд принял решение на основании жалобы экологов

Немецкий суд постановил, чтобы компания американского миллиардера Илона Маска Tesla, которая производит электромобили, приостановила вырубку леса на месте предполагаемого гигантского завода на основании жалобы экологов.

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Об этом сообщает Reuters.

Экологи заявили, что вырубка большего количества деревьев может угрожать сну так называемых гладких змей вида Coronella austriaca, которые зимуют в этом лесу, впав в спячку.

Местные власти также обеспокоены, что расширение Tesla может угрожать песчаным ящерицам Lacerta agilis, которіе также обитают в лесу.

"Сейчас будут проведены консультации с Landesumweltamt (государственным органом по охране окружающей среды) и Tesla должна подать им документы до обеда, а затем мы оценим ситуацию", – заявил представитель административного суда во Франкфурте-на-Одере на востоке Германии во вторник.

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В Tesla и Landesumweltamt от комментариев отказались.

В конце прошлого года автопроизводитель объявил о планах построить свой первый европейский завод и дизайнерский центр в Грюнхайде, недалеко от Берлина. Его планировали запустить к 1 июля 2021 года, чтобы начать производство электрического кроссовера, внедорожника Model Y.

Напомним, на онлайн-конференции, организованной правительством Германии, Маск поделился идеей запустить производство компактного электромобиля-хэтчбека специально для Европы.

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Германия берлин змеи заводы Tesla Илон Маск
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