Строительство завода Tesla в Германии остановили из-за спящих змей

Немецкий суд постановил, чтобы компания американского миллиардера Илона Маска Tesla, которая производит электромобили, приостановила вырубку леса на месте предполагаемого гигантского завода на основании жалобы экологов.

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Об этом сообщает Reuters.

Экологи заявили, что вырубка большего количества деревьев может угрожать сну так называемых гладких змей вида Coronella austriaca, которые зимуют в этом лесу, впав в спячку.

Местные власти также обеспокоены, что расширение Tesla может угрожать песчаным ящерицам Lacerta agilis, которіе также обитают в лесу.

"Сейчас будут проведены консультации с Landesumweltamt (государственным органом по охране окружающей среды) и Tesla должна подать им документы до обеда, а затем мы оценим ситуацию", – заявил представитель административного суда во Франкфурте-на-Одере на востоке Германии во вторник.

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В Tesla и Landesumweltamt от комментариев отказались.

В конце прошлого года автопроизводитель объявил о планах построить свой первый европейский завод и дизайнерский центр в Грюнхайде, недалеко от Берлина. Его планировали запустить к 1 июля 2021 года, чтобы начать производство электрического кроссовера, внедорожника Model Y.

Напомним, на онлайн-конференции, организованной правительством Германии, Маск поделился идеей запустить производство компактного электромобиля-хэтчбека специально для Европы.

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