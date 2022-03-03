Суд в Гааге назначил слушания по иску против России

Тем временем Боррель собирает глав МИД и НАТО

Боррель и международный суд ООН назначили встречи по вопросам Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный суд ООН проведет первые слушания по иску Украины против Российской Федерации 7 и 8 марта. Об этом сообщается на странице службы новостей ООН в Twitter.

Кроме того, 4 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал на пятницу внеочередное заседание Совета министров иностранных дел с участием глав МИД стран-союзников, в частности, Энтони Блинкена (США) и Лиз Трасс (Великобритания), министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом он сообщил в Twitter

Реклама

"Мы вместе в трансатлантическом единстве против торгов России и солидарны с Украиной", – написал Боррель.

Обстановка 3 марта

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оккупантов убраться из Украины, не лезть к нам и лучше заняться защитой россиян в своей стране. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что Россию из-за вторжения в Украину и санкций ждет жесточайший кризис минимум на три года.

Реклама

Великобритания вводит санкции против российского "Газпрома", который больше не сможет выпускать долговые обязательства или акции в этой стране.

Тем временем президент страны-оккупанта Владимир Путин не появляется в Кремле уже неделю. Обычно вертолеты с президентом РФ видят в небе каждое утро у его резиденции, но после начала вторжения в Украину они исчезли.

Читайте также: