Суд завершен. Стало известно, когда объявят приговор в деле о катастрофе MH17

10 июня состоялся последний день суда по малайзийскому Boeing 777

В Нидерландах завершился суд по делу о крушении MH17. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание в деле сбитого россиянами в небе над Донбассом 14 июля 2014 года гражданского самолета малазийской авиакомпании рейса MH17. Тогда погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

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Ожидается, что приговор по этому делу объявят до конца 2022 года.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

Также прикреплены ссылки на сайт, где можно ознакомиться с точкой зрения прокуроров по делу MH17.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles#mh17pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022

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Как уточнил экс-замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, это финальная стадия первого этапа следствия. Предварительно приговор может быть оглашен 17 ноября или 15 декабря.

"Сегодня завершилась серия судебных заседаний по делу MH17. Впереди – вердикт, который предварительно будет объявлен 17.11 или 15.12. Однако это финальная стадия первого этапа, а не следствия в целом. Еще должны быть установлены заказчики и непосредственные исполнители выстрела", – написал он.

Стоит отметить, что на заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова. Адвокаты предоставляли контраргументы стороне обвинения.

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Пулатов выступил с финальной речью. Он продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после 7 лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года. Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Дело МН17

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.

Россия всячески пыталась помешать процессу, чтобы сохранить свой имидж миролюбивого государства. Летом 2021 году следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.

Ранее мы писали, что в суде точно установили, чем был сбит самолет на Донбассе.

Также сообщалось, что прокурор Тейса Бергера, который представляет сторону обвинения на судебном процессе в Нидерландах, называл доказательства вины обвиняемых в деле крушения MH17.