Сухой визит в Германию: какой привет от Шольца привез Стефанчук в Украину

Переговоры прошли без итогового брифинга, их также не было в рабочем графике канцлера

Стефанчук поехал пробивать наше членство в ЕС к самым несговорчивым европейским политикам после Венгрии / Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер получили возможность из первых уст узнать об ужасах войны, которую развязал в Украине международный преступник Владимир Путин – в Берлине побывал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Судя по заявлениям политика, у него было несколько задач. Из главных: получить необходимое оружие и заручиться поддержкой нашей евроинтеграции.

Сайт "Сегодня" выяснил, как спикер справился с поставленной задачей.

Реклама

Предыстория

Несмотря на улыбки во время фотосессии для прессы, визит скорее всего оказался сложным. Тот же Штайнмайер хорошо помнит, что еще два месяца назад ему отказали в аудиентции на Банковой предположительно из-за его дружественных отношений с Владимиром Путиным. А в адрес Олафа Шольца из Киева постоянно звучат обвинения в отсутствии реальной поддержки в борьбе с самым главным злом на Земле.

"Вы целых 80 минут разговариваете по телефону с российским президентом, а завтра приезжает в Германию, в Берлин председатель украинского парламента, вы же до этой минуты отказываете ему во встрече для беседы", – как оказалось, именно так немецкая оппозиция в лице Фридриха Мерца (лидер Христианско-демократического союза – партии Ангелы Меркель) выбивала встречу Стефанчука с Шольцем во время дебатов в Бундестаге 1 июня – за день до приезда спикера ВР.

Реклама

В результате мы имеем только сухие официальные заявления, потому что никакого совместного брифинга по итогам этих встреч в Берлине не было, прессе не предоставили даже коммюнике.

Итоги из соцсетей

"Не быть пессимистом! Об этом попросил меня во время встречи Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, комментируя европейскую перспективу Украины. Президент подчеркнул, что для него и правительства очевидно, что Украина находится в особой ситуации, поэтому стоит найти для нее особое решение. Попросил у Президента назвать еще хоть одну страну-кандидата в ЕС, поддержка членства которой в этой стране достигает 91%? Заверил, что мы сделаем все, чтобы Украина была не бедным родственником, а полноценным членом ЕС", – написал спикер украинского парламента после встречи со Штайнмайером на своей странице в Фейсбуке.

Реклама

"Мы были очень искренни во время встречи с Федеральным Канцлером Германии Olaf Scholz. Германия является лидером ЕС, и ее мнение относительно кандидатства Украины является чрезвычайно важным. Думаю, что смог развеять все скептические опасения и надеюсь на положительное решение на саммите Европейского Совета. Пригласил Олафа Шольца посетить Украину. Он поблагодарил за это приглашение, и я очень надеюсь, что он его примет", – написал Стефанчук .

Олаф Шольц оказался более сдержанным.

"Уже 100 дней украинцы сопротивляются российскому агрессору. 100-дневная война в Европе. Спасибо главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку за разговор в этот печальный 100-й день войны", – вот и весь твитт канцлера по случаю приезда к нему представителя страны, которая сегодня пишет мировую историю (слова президента США Джозефа Байдена).

Официальная немецкая сторона подает переговоры как успешные.

"Беседа была очень приятной, Стефанчук выразил удовлетворение тем, что канцлер в своем правительственном заявлении объявил о предстоящих дальнейших поставках Украине тяжелых вооружений. Что же касается приглашения, то канцлер доброжелательно принял его к сведению", – сказал прессе представитель канцлера Вольфганг Бюхнер.

Выводы

"Как бы то ни было, почти спонтанную утреннюю беседу Стефанчука с канцлером ФРГ (до момента встречи она так и не появилась в официальном графике Шольца – Ред.) можно считать успехом украинской дипломатии и, возможно, посла Андрея Мельника, давно критикующего Шольца за недостаточные, с его точки зрения, поддержку и внимание к Украине, а также – за отказ канцлера съездить в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским", – пишет немецкое агентство DW.

Немецкие СМИ не заметили решимости правительства своей страны по продвижению Украины в ЕС. Крупнейший немецкий журнал Der Spiegel, например, цитирует заявление Шольца, что Украина бесспорно принадлежит к "европейской семье", однако процесс присоединения — это длительный процесс, который должен проходить в условиях мира.

Остался открытым вопрос и по поставкам нашей стране хоть какого-то оружия. "Если быть честными: 100 дней войны — до сих пор Германия не поставила на Украину ни одной единицы тяжелой техники", – подвел свой итог визита посол Украины в Берлине Андрей Мельник, пишет газета Frantfurter Allgemeine.

100% союзники

DW отмечает, что больший успех Руслан Стефанчук имел в бундестаге, где участвовал в расширенном совместном заседании внешнеполитического комитета по делам Европы.

"Его заявление о том, что Украина не желает оказаться в конце концов "колонией или буферной зоной России", не претендует на ускоренную процедуру присоединения к Евросоюзу и готова полностью выполнить Копенгагенские критерии вступления в ЕС немецкие парламентарии встретили бурными аплодисментами", – сообщает DW.

Здесь представители всех фракций, за исключением правых популистов из "Альтернативы для Германии" высказались за предоставление на саммите ЕС в конце июня Украине кандидатского статуса. После отъезда Стефанчука домой в Бундестаге начались консультации по проекту резолюции в поддержку нашей заявки на кандидатский статус. И с этим документом Шольцу придется считаться, потому что его рейтинг итак катится вниз из-за слабой позиции по поддержке воюющей за европейские демократические ценности Украины.

Обстановка