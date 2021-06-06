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Такого не было со времен холодной войны. Германия обвинила Россию в шпионаже

6 июня, 17:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

Немецкие спецслужбы зафиксировали, что Кремль увеличил шпионскую активность в стране – он использует для этого новые средства

Россия увеличила шпионскую активность в Германии до уровня времен холодной войны. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Томас Хальденванг, передает Welt am Sonntag.

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"Достигнутый уровень был известен нам лишь из времен холодной войны", – сказал глава немецкой службы разведки.

По его словам, Кремль с помощью множества агентов хочет установить контакты в кругах немецких политиков, принимающих решения.

В свою очередь глава службы внешней разведки BND Бруно Каль заявил, что в ход идет все, чтобы "обеспечить себе преимущества и посеять диссонанс между западными государствами". Кроме того, по его словам, иностранные державы используют в Германии в целях разведки "новые средства".

Ранее мы сообщали, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО, так как опасается, что таким образом якобы можно спровоцировать президента РФ Владимира Путина.

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Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

Напомним, президент США Джо Байден заявил: Вашингтон готов дать отпор вызовам со стороны России. В то же время Штаты не стремятся идти на конфликт с Москвой.

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