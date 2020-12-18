"Те же симптомы, что у сотен тысяч из вас": больной COVID-19 Макрон обратился к французам

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого диагностировали коронавирус 17 декабря, чувствует себе неплохо и продолжает работать.

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Об заявил Макрон в видеообращении, опубликованном Елисейским дворцом.

"У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость, головная боль, сухой кашель, как у сотен тысяч из вас, которым приходилось жить с этим вирусом или которые живут с ним сегодня", – рассказал глава французского государства.

Макрон пообещал каждый день рассказывать о ходе болезни и заметил, что нет причин для опасения, что что-то пойдет не так, поскольку он находится под медицинским наблюдением.

Он заверил, что поддерживает связь с премьер-министром и правительством, но некоторые дела пришлось отложить из-за болезни. По словам Макрона, он продолжает работать над первоочередными вопросами, связанными с пандемией или, например, Brexit.

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Президент Франции призвал всех сохранять бдительность, добавив, что "вирус может затронуть каждого". Макрон отметил, что соблюдал повышенные меры безопасности, носил маску и поддерживал дистанцию.

Напомним, вечером 17 декабря стало известно, что десяток европейских политиков ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у Макрона. При этом сразу шесть премьеров стран Евросоюза вынуждены были ожидать тестов на COVID-19.

Видео: Сегодня

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