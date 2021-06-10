Темы для саммита G7. ЕС намерен обсудить участие России в войне на Донбассе

Одной из главных тем встречи "Большой семерки" будет Россия, в том числе, ее участие в конфликте на Донбассе

На саммите "Большой семерки" обсудят Россию

России является не посредником в конфликте на Донбассе, а его участником. Евросоюз на саммите "Большой семерки" обратит внимание партнеров на деструктивную политику РФ.

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Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает "Укринформ".

"Россия будет одной из главных тем (обсуждение на саммите в блоке иностранных дел – Ред). Партнеры по G7 разделяют общие взгляды на подрывные действия России. ЕС осуждает противоправные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС и его стран-членов и за его пределами", - заявил Мишель.

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По его словам, лидеры "Большой семерки" также рассмотрят координацию мер в ответ на действия режима непризнанного президента Александра Лукашенко в Беларуси и захват властями этой страны гражданского самолета для ареста оппозиционного журналиста и его спутницы.

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Напомним, саммит "Большой семерки" под председательством Великобритании будет проходить 11-13 июня на курорте Карбис-Бей в британском в Корнуолле.

Ранее сообщалось, что страны G7 разработают единый механизм борьбы с российской пропагандой.

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