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Теракт у синагоги в Вене: погибли семь человек

2 ноября, 22:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Один из нападавших задержан

В результате теракта у синагоги в центре Вены (Австрия), по последним данным, погибли семь человек.

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Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Один из нападавших задержан. Также сообщалось, что ранен полицейский.

В то же время, по данным МВД Австрии, всего нападавших было двое: один из них погиб, второй сбежал, его ищут.

REUTERS/Leonhard Foeger
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REUTERS/Leonhard Foeger

Тем временем в Сети распространяют фото одного из застреленных нападавших, но полиция пока не подтвердила информацию о ликвидации кого-либо из терористов.

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Стрельба у синагоги в Вене

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия жертвы стрельба вена теракты
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