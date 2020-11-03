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Теракт в центре Вены: все подробности нападения (фото, видео)

3 ноября, 00:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Вене террористы атаковали сразу шесть локаций, есть пострадавшие

В понедельник вечером, 2 ноября, в Австрии у синагоги в центре Вены произошла стрельба. В результате теракта погибли несколько человек. Шесть улиц в центре Вены были заблокированы.

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23:32 В Вене задерживают террористов, которые устроили стрельбу возле синагоги и захватили заложников в одном из ресторанов города.

23:31 Один из террористов расстрелял проходящего мимо мужчину. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

Террорист расстреливает прохожего в Вене

23:05 По словам главы МВД Австрии, на ресторан напали несколько террористов, один полицейский погиб. Министр попросил жителей города не выходить на улицы.

REUTERS/Leonhard Foeger
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REUTERS/Leonhard Foeger

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22:28 Один из нападавших задержан, ранен полицейский. По информации СМИ, в результате теракта у синагоги в центре Вены погибли семь человек.

22:10 В Австрии неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре Вены, затем подорвал себя. По предварительной информации, погиб один человек, ранен полицейский.

Стрельба у синагоги в Вене

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия стрельба вена
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