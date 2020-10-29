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Теракт в Ницце устроил 21-летний араб: что еще известно о террористе

29 октября, 20:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Французские СМИ узнали, когда и при каких обстоятельствах злоумышленник проник в страну

Террористом, который сегодня напал на прихожан церкви в Ницце, был 21-летний выходец из Туниса, который приехал во Францию в качестве беженца.

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Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на осведомленные источники.

СМИ утверждают, что злоумышленник оказался в Европе в конце сентября, прибыв на "популярный" среди беженцев итальянский остров Лампедуза, где отбыл карантин. А уже в начале октября он был во Франции.

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Официально личность нападавшего пока не подтвердили, но утверждается, что это 21-летний тунисец Брахим Ауиссауи – в итальянском отделении Красного Креста предоставили документы на это имя.

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Теракт в Ницце устроил 21-летний араб: что еще известно о террористе
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При этом запроса на предоставление убежища во Франции от него не поступало.

После случившегося Антитеррористическая прокуратура страны начала расследование по факту "убийства и покушения на убийство с террористической целью" и "создания террористического сообщества".

Как мы уже сообщали, утром 29 октября в базилику Нотр-Дам-де-Ницца, которая расположена в самом центре Ниццы, ворвался мужчина с холодным оружием и убил мужчину и женщину. Еще один человек был ранен и скончался уже за пределами церкви. Сам он был ранен прибывшими жандармами и госпитализирован.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал это "исламским терактом" и заявил, что страна находится в опасности. Из-за атаки в стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы, а на улицы выведут до 7 тыс. военнослужащих для поддержания безопасности.

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Франция теракты исламисты джихад ницца теракт в Ницце
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