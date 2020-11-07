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Теракт в Вене: арестованы восемь подозреваемых

7 ноября, 03:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Подозреваемым от 16 до 24 лет

В Австрии суд арестовал восемь человек. Они подозреваются в оказании помощи террористу, который в Вене убил четырех и ранил более 20 человек.

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Об этом сообщает ORF.

Их подозреваю в участии в террористической организации и преступной группировке. По предварительной информации, они поддерживали убийцу, тем самым содействовали убийствам.

Установлено, что подозреваемым от 16 до 24 лет, у части из них уже есть судимость. Пока выясняются все детали теракта.

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К слову, ранее словацкие правоохранители летом 2020 года сообщали своим коллегам в Австрии о возможных планах мужчины, который 2 ноября совершил теракт в Вене.

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Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошел ряд террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве.

Ранее сообщалось, что минимум один террорист симпатизировал "Исламскому государству".

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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