Теракт в Вене: арестованы восемь подозреваемых

В Австрии суд арестовал восемь человек. Они подозреваются в оказании помощи террористу, который в Вене убил четырех и ранил более 20 человек.
Об этом сообщает ORF.
Их подозреваю в участии в террористической организации и преступной группировке. По предварительной информации, они поддерживали убийцу, тем самым содействовали убийствам.
Установлено, что подозреваемым от 16 до 24 лет, у части из них уже есть судимость. Пока выясняются все детали теракта.
К слову, ранее словацкие правоохранители летом 2020 года сообщали своим коллегам в Австрии о возможных планах мужчины, который 2 ноября совершил теракт в Вене.
Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошел ряд террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве.
Ранее сообщалось, что минимум один террорист симпатизировал "Исламскому государству".
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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