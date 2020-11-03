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Теракт в Вене: Австрия усиливает контроль на границах

3 ноября, 03:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Чехия начала выборочные проверки на границе с Австрией

После стрельбы в Вене Австрия усиливает контроль на границах по согласованию со странами-соседями.

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Об этом сообщает france24.

"По согласованию с международным партнерами будет усилен контроль на австрийских границах", – заявил представитель МВД Франц Руф.

В то же время в Чехии полиция сообщила, что они начали выборочные проверки на границе с Австрией.

"Полиция проводит выборочные проверки автомобилей и пассажиров на пограничных переходах с Австрией в качестве превентивной меры в связи с терактом в Вене", – говорится в заявлении чешской полиции.

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К слову, стрельба в Вене началась всего за несколько часов до того, как Австрия должна была усилить карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что в ООН отреагировали на теракт, который произошел в Вене 2 ноября. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу.

Напомним, ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия МВД полиция стрельба
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