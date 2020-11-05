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Теракт в Вене: Словакия сообщила Австрии о террористе еще летом

5 ноября, 02:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Австрийские правоохранители не приняли информацию Словакии во внимание

Словацкие правоохранители летом 2020 года сообщали своим коллегам в Австрии о возможных планах мужчины, который 2 ноября совершил теракт в Вене.

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Об этом сообщает DW.

Полиция Братиславы утверждает, что обращала внимание австрийских правоохранителей еще 23 июля на несколько подозрительных лиц из Австрии, которые пытались приобрести в Словакии боеприпасы, но тогда им не удалось это сделать.

В ответ на информацию словаков в Австрии 10 сентября сообщили, что один из двух человек идентифицирован как осужденный за участие в террористической группировке, именно он устроил стрельбу в Вене в понедельник. Но в сентябре эту информацию не приняли во внимание.

"Очевидно, кое-что было пропущено", - признал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

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Он также сообщил о создании независимой следственной комиссии в связи с этим.

Колме того, Нехаммер подтвердил, что нападение в Вене совершил один человек – к такому выводу пришли на основании видео, которые очевидцы теракта прислали правоохранителям.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошел ряд террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. Во время теракта в Вене погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Еще по меньшей мере 22 человека получили ранения, среди них один полицейский.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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