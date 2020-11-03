Теракт в Вене: в ООН отреагировали на стрельбу

В ООН отреагировали на теракт, который произошел в Вене 2 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением стрельбы.
Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.
Генеральный секретарь выразил солидарность с австрийским правительством и народом.
"Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Австрии", – говорится в заявлении.
Отмечается, что генеральный секретарь ООН с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией в центре Вены.
Напомним, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.
К слову, ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.
Также мы писали о том, что в Вене в результате теракта погиб полицейский.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе потрясены ужасными терактами в Вене, решительно осуждают их и выражают поддержку Австрии.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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