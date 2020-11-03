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Теракт в Вене: в ООН отреагировали на стрельбу

3 ноября, 02:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу в Вене

В ООН отреагировали на теракт, который произошел в Вене 2 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением стрельбы.

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Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

Генеральный секретарь выразил солидарность с австрийским правительством и народом.

"Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Австрии", – говорится в заявлении.

Отмечается, что генеральный секретарь ООН с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией в центре Вены.

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Напомним, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

К слову, ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.

Также мы писали о том, что в Вене в результате теракта погиб полицейский.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе потрясены ужасными терактами в Вене, решительно осуждают их и выражают поддержку Австрии.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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ООН вена теракты Гутерриш
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