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Террористы атаковали несколько локаций в Вене: полиция сообщила о погибших и раненых

3 ноября, 00:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По неподтвержденной информации, пострадали 15 человек

В Вене (Австрия) в понедельник, 2 ноября, было атаковано сразу несколько локаций, один человек погиб и несколько раннены, в том числе офицер полиции.

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Об этом сообщила полиция Вены в Twitter.

На данный момент, согласно официальному заявлению полиции, известно:

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  • в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) были произведены первые выстрелы;
  • было несколько преступников, вооруженных винтовками;
  • были атакованы шесть разных локаций;
  • один человек погиб, несколько ранены (в том числе полицейский);
  • одного террориста застрелила полиция.

В то же время СМИ сообщают, что нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, а один из нападавших якобы подорвал себя. В МВД Австрии заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что один из нападавших подорвался.

Также, по неофициальным данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, из них семеро получили тяжелые ранения.

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Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия стрельба вена теракты пострадавшие
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