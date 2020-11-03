Террористы атаковали несколько локаций в Вене: полиция сообщила о погибших и раненых

В Вене (Австрия) в понедельник, 2 ноября, было атаковано сразу несколько локаций, один человек погиб и несколько раннены, в том числе офицер полиции.
Об этом сообщила полиция Вены в Twitter.
На данный момент, согласно официальному заявлению полиции, известно:
- в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) были произведены первые выстрелы;
- было несколько преступников, вооруженных винтовками;
- были атакованы шесть разных локаций;
- один человек погиб, несколько ранены (в том числе полицейский);
- одного террориста застрелила полиция.
В то же время СМИ сообщают, что нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, а один из нападавших якобы подорвал себя. В МВД Австрии заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что один из нападавших подорвался.
Также, по неофициальным данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, из них семеро получили тяжелые ранения.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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