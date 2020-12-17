Тихановской вручили премию Сахарова для белорусской оппозиции

На церемонии присутствовали только четверо удостоенных премии

В Европарламенте в среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которую присудили нескольким представителям оппозиции Беларуси. Премию приняли экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и гражданская активистка Вероника Цепкало.

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Об этом сообщает DW.

"Белорусский народ показал, что никакой авторитаризм не сможет остановить изменения, новую главу истории страны", – отметил глава Европарламента Давид Сассоли.

Тихановская в Европарламенте / Фото: Reuters

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Тихановская в свою очередь назвала премию Сахарова "большой честью" и "новым стартом для Беларуси", подчеркнув, что она принадлежит всем белорусам, которые "в этом году объединились в стремлении к изменениям".

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/ Фото: Reuters

Помимо Тихановской и Цепкало в группу, отмеченную премией, вошли председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Белецкий и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова и Ольга Ковалькова, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич.

На церемонии в Европарламенте из удостоенных премии белорусских оппозиционеров также присутствовали Белецкий и Путило.

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Напомним, в 2019 году премию Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова получил освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.

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