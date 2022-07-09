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Только 10 стран выполнили обещания перед Украиной на 100% – исследование

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 июля, 15:13
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Польша поставила 100% обещанного оружия нашей стране
США до сих пор поставили 38,4% обещанных вооружений.
США до сих пор поставили 38,4% обещанных вооружений. / Фото: Bild, Коллаж: Сегодня

Украина продолжает получать заверения о поддержке нашей страны и помощи от западных партнеров. В частности, Украине пообещали военной помощи на сумму 80,7 миллиарда евро, однако только 10 стран-партнеров на сегодняшний день полностью выполнили свои обязательства.

Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, пишет Bild.

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Детали

Как отмечается, лидер по обещаниям и выполнению – Польша, которая поставила 100% обещанного оружия на 1,8 миллиарда евро – это второе место в мире после США. При этом США до сих пор поставили 38,4% (2,33 миллиарда евро) обещанных вооружений (из помощи на 6,3 миллиарда евро).

Также свои обещания, кроме Польши, выполнили:

  • Латвия (220 млн евро);
  • Франция (160 млн евро);
  • Италия (150 млн евро);
  • Бельгия (80 млн евро);
  • Люксембург (50 миллионов евро);
  • Финляндия (30 миллионов евро);
  • Словения (10 миллионов евро);
  • Австрия (3,3 млн евро);
  • Болгария (3,5 млн евро).

Интересно, что Великобритания поставила 90,7% вооружения (из обещанных 1,12 млрд евро), а Канада – 82,5% из обещанных 0,92 миллиарда евро.

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Список других стран таков:

  • Эстония – 98% поставленного вооружения (обещала 250 миллионов евро);
  • Норвегия – 96% (обещала 450 миллионов евро);
  • Чехия – 88,9% (обещала 260 миллионов евро);
  • Нидерланды – 84,9% (обещали 80 миллионов евро);
  • Литва – 82,6% (обещала 50 миллионов евро);
  • Словакия – 72,6% (обещала 160 миллионов евро);
  • Испания – 67,8% (обещала 40 миллионов евро);
  • Швеция – 67,1% (обещала 80 миллионов евро);
  • Дания – 64,8% (обещала 170 миллионов евро);
  • Австралия – 58,4% (обещала 190 миллионов евро).

При этом сильно отстает Германия – Украине обещали оружия на 675 миллионов евро, а до сих пор поставили только 39,9% (269 миллионов евро). За Германией следуют Новая Зеландия (31% поставленного вооружения из обещанных 3,6 млн евро), Греция (5,8% из 250 млн евро), а затем Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия – все 0%.

Ранее президент США Джо Байден подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов. В новый пакет помощи войдут четыре новых системы HIMARS, 3 тактические машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти. Также у Байдена рассказали, кто будет принимать решение о переговорах между Украиной и РФ.

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Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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