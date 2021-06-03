Українська
$ 27,34
33,33
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Только в экстренных случаях. Авиакомпаниям ЕС запретили летать через Беларусь

3 июня, 14:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Авиационный регулятор Евросоюза дал своим странам-членам два дня, чтобы донести до авиаперевозчиков информацию о запрете

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Агентство по безопасности полетов Европейского Союза (EASA) запретило самолетам авиакомпаний государств-членов ЕС летать через воздушное пространство Беларуси на фоне инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске.

Реклама

Об этом говорится в Директиве по безопасности полетов 2021-02, опубликованной 3 июня на сайте EASA.

Ведомство призывает авиарегуляторы стран ЕС донести до авиакомпаний, что летать через Беларусь можно только в экстренных случаях.

Данное решение было принято в консультации со странами-членами EASA и Еврокомиссией и с целью снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей. Запрет может быть пересмотрен "по мере необходимости" и не чаще чем раз в месяц.

Странам-членам дали два дня, чтобы ввести эту меру в действие и отчитаться перед агентством о предпринятых шагах.

В тренде
Что происходит с Беларусью после задержания Протасевича (обновляется)
Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла постановление с осуждением "пиратского" захвата самолета Ryanair и задержания летевшего на нем журналиста Романа Протасевича, призвав власти Беларуси освободить политзаключенных.

А в ночь на 29 мая Украина ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами.

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Россия не впустила два самолета из ЕС из-за Беларуси – рейсы в Москву отменяют
Россия не впустила два самолета из ЕС из-за Беларуси – рейсы в Москву отменяютРоссия
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)Другие страны
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететь
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететьЭкономика
Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний Беларуси
Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний БеларусиЕвросоюз
"Незаконный угон". Глава Ryanair написал режиму Лукашенко жесткое письмоЕвросоюз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять