Топлесс на велосипедах: в Берлине протестовали против запрета оголять грудь (фото)

В "голом" велопробеге принимали участие не только женщины, но и мужчины с оголенным торсом или даже надувной грудью

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS

В Берлине на выходных прошла яркая акция протеста – топлесс-велопробег, в котором полуголые мужчины и женщины пытались отстоять свое право оголяться в общественных местах.

Реклама

Об этом пишет немецкое издание RBB24.

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS

Акция прошла в знак солидарности с женщиной, которую в конце июня полицейские выгнали из ,берлинского парка из-за того, что она загорала с обнаженной грудью. Тогда смотрители парка попросили ее одеться, а когда она отказалась, вызвали полиция.

Реклама

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS

В топлесс-велопробеге приняли участие несколько сотен человек. У некоторых протестующих прямо на теле были написаны лозунги, такие как: "Мое тело – мой выбор" и "Прекратите сексизм".

Реклама

Некоторые мужчины участвовали в велопараде просто с оголенным торсом, а кто-то надел надувную или пластиковую грудь.

"Я думаю, что мы все одинаковые, у всех есть соски, у всех есть грудь. Норму, что женщинам нельза оголять грудь, а мужчинам можно пора пересмотреть, это устаревшая идея", – заявил один из участников акции протеста.

Протест с Берлине / Фото: REUTERS