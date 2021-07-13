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Топлесс на велосипедах: в Берлине протестовали против запрета оголять грудь (фото)

13 июля 2021 0:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В "голом" велопробеге принимали участие не только женщины, но и мужчины с оголенным торсом или даже надувной грудью

Велопробег топлесс в Берлине

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS

В Берлине на выходных прошла яркая акция протеста – топлесс-велопробег, в котором полуголые мужчины и женщины пытались отстоять свое право оголяться в общественных местах.

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Об этом пишет немецкое издание RBB24.

Велопробег топлесс в Берлине

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS

Акция прошла в знак солидарности с женщиной, которую в конце июня полицейские выгнали из ,берлинского парка из-за того, что она загорала с обнаженной грудью. Тогда смотрители парка попросили ее одеться, а когда она отказалась, вызвали полиция.

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Велопробег топлесс в Берлине

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS

В топлесс-велопробеге приняли участие несколько сотен человек. У некоторых протестующих прямо на теле были написаны лозунги, такие как: "Мое тело – мой выбор" и "Прекратите сексизм".

Протест топлесс в Германии

Протест топлесс в Германии / Фото: REUTERS

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Некоторые мужчины участвовали в велопараде просто с оголенным торсом, а кто-то надел надувную или пластиковую грудь.

"Я думаю, что мы все одинаковые, у всех есть соски, у всех есть грудь. Норму, что женщинам нельза оголять грудь, а мужчинам можно пора пересмотреть, это устаревшая идея", – заявил один из участников акции протеста.

Протест с Берлине

Протест с Берлине / Фото: REUTERS

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