Українська
$ 28,11
33,17
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Трамп страшнее коронавируса: опубликован новый рейтинг страхов немцев

20 сентября, 18:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жители Германии назвали пять самых больших проблем для себя

Действия американского президента Дональда Трампа и неопределенность, которую вызывает политика США, беспокоят жителей Германии значительно сильнее вероятности заболеть COVID-19.

Реклама

Такие результаты социального исследования на своем сайте опубликовала немецкая страховая компания R+V Versicherung AG.

Согласно данным исследователей, политика Белого дома впервые с 2018 года вышла на первое место среди страхов немцев – она пугает 53% участника опроса. При этом действия Трампа настораживают все социальные группы, независимо от географии.

В то же время, пока весь мир с переменным успехом противостоит второй волне коронавирусной инфекции, COVID-19 боятся лишь 32% респондентов. Столько же, опрошенных боятся и других серьезных заболеваний. О страхе перед новыми пандемиями заявили 42% опрошенных.

В целом, пятью самыми большими проблемами (кроме политики Трампа) немцы считают:

В тренде
Уже может ходить: Навальный рассказал о своем лечении в Германии (фото)
  • рост стоимости жизни (51%);
  • необходимость погашения экономической задолженности других стран в ЕС (49%);
  • экономическая рецессия (48%);
  • природные катастрофы или экстремальные погодные условия (44%).
Реклама

Напомним, что ранее в этом году США была названа самой могущественной страной в мире по версии журнала US News & World Report. Украина в рейтинге заняла 28 место.

Также мы писали, что в ежегодном рейтинге одобрения мировых лидеров самое последнее место занял российский лидер Владимир Путин, а самой популярной оказалась немецкий канцлер Ангела Меркель.

Несмотря на страхи жителей Германии, Дональд Трамп решил баллотироваться на второй президентский срок. Больше об этом – в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия США Дональд Трамп
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за суткиЕвросоюз
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйве
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйвеЕвросоюз
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошло
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошлоЕвросоюз
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять