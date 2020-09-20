Трамп страшнее коронавируса: опубликован новый рейтинг страхов немцев

Жители Германии назвали пять самых больших проблем для себя

Действия американского президента Дональда Трампа и неопределенность, которую вызывает политика США, беспокоят жителей Германии значительно сильнее вероятности заболеть COVID-19.

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Такие результаты социального исследования на своем сайте опубликовала немецкая страховая компания R+V Versicherung AG.

Согласно данным исследователей, политика Белого дома впервые с 2018 года вышла на первое место среди страхов немцев – она пугает 53% участника опроса. При этом действия Трампа настораживают все социальные группы, независимо от географии.

В то же время, пока весь мир с переменным успехом противостоит второй волне коронавирусной инфекции, COVID-19 боятся лишь 32% респондентов. Столько же, опрошенных боятся и других серьезных заболеваний. О страхе перед новыми пандемиями заявили 42% опрошенных.

В целом, пятью самыми большими проблемами (кроме политики Трампа) немцы считают:

рост стоимости жизни (51%);

необходимость погашения экономической задолженности других стран в ЕС (49%);

экономическая рецессия (48%);

природные катастрофы или экстремальные погодные условия (44%).

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Напомним, что ранее в этом году США была названа самой могущественной страной в мире по версии журнала US News & World Report. Украина в рейтинге заняла 28 место.

Также мы писали, что в ежегодном рейтинге одобрения мировых лидеров самое последнее место занял российский лидер Владимир Путин, а самой популярной оказалась немецкий канцлер Ангела Меркель.

Несмотря на страхи жителей Германии, Дональд Трамп решил баллотироваться на второй президентский срок. Больше об этом – в видеосюжете:

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