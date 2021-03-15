Українська
$ 27,73
33,08
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Третья волна коронавируса накрыла Европу: в каких странах самая тяжелая ситуация

15 марта, 19:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Причиной новой вспышки COVID-19 в Европе называют мутации вируса

Третья волна коронавируса накрыла Европу. Количество новых случаев заболевания ежесуточно бьет рекорды. Во многих государствах Евросоюза вводят новые ограничения.

Реклама

Едва ли не худшая ситуация в Италии. С сегодняшнего дня там ввели жесткий локдаун в 20 регионах, в частности – Риме, Милане и Венеции.

Там закрыты непродовольственные магазины, школы и университеты, ресторанам разрешено работать только до 6:00 вечера. А на Пасху итальянцам запретили без необходимости выходить на улицу.

Больше больных и в Германии. К концу месяца власть не планирует отменять локдаун, который был введен еще накануне Рождества.

Критическая ситуация во Франции. В парижских больницах не хватает коек. Каждые 12 минут там госпитализируют пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В тренде
COVID-19, давай до свидания. Как соблюдают меры безопасности в Турции
Реклама

Причиной новой вспышки COVID-19 в Европе называют мутации вируса – новые штаммы в разы заразнее. А еще медленные темпы вакцинации.

Читайте также: Тромбоз после прививки AstraZeneca: какие страны остановили вакцинацию

На сегодня в Европе зарегистрировано 4 вакцины:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.
Видео: Сегодня

Тем временем глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд прогнозирует, что осенью ожидается новый всплеск заражений COVID-19. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Европа карантин коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше:
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"Евросоюз
"Было понятно, что он засыпал" – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в Польше
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз
Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять