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Три лаборатории нашли "Новичок" в пробах Навального – Берлин

14 сентября, 12:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Организация по запрещению химического оружия получила пробы оппозиционера

Три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах российского оппозиционера Алексея Навального вещества группы "Новичок". Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

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"Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила пробы Алексея Навального и начала их исследовать.

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"Независимо от текущих исследований ОЗХО уже три лаборатории параллельно подтвердили, что причиной отравления Навального было нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок", - отметили в немецком правительстве.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

В Берлине заявили, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, в Кремле отказываются начать расследование отравления Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия Алексей Навальный новичок

Источник: Сегодня

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