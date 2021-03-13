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Тромбоз после прививки AstraZeneca: какие страны остановили вакцинацию

13 марта, 14:05

Виталий Семченко Виталий Семченко

Решение связано с возможными побочными действиями препарата

Страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Причина такого решения – возможное образование тромбов после COVID-прививки.

Какие страны уже остановили иммунизацию?

  • Австрия
  • Дания
  • Норвегия
  • Исландия
  • Испания
  • Румыния
  • Таиланд
  • Болгария
  • Эстония
  • Литва
  • Люксенбург
  • Кипр
  • Латвия
  • Италия

Почему они отказываются от вакцины?

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Первой об остановке вакцинации AstraZeneca заявила Австрии. Там после прививки скончалась 49-летняя женщина, у еще одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах. А сегодня в Словакии скончалась 38-летняя учительница, которой накануне ввели препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

При этом Европейское агентство лекарственных средств стало на защиту вакцины. Регулятор отметил, что подтверждения связи между появлением побочных эффектов и вакциной пока нет.

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А власти Канады заявили, что препарат британской разработки безопасен и эффективен, поэтому останавливать вакцинацию они не собираются.

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По словам представителя Всемирной организации здоровья Тарика Яшаревича, до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19.

Стоит ли бояться британской разработки, которую также используют для вакцинации украинцев, – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ЕС вакцинация вакцина коронавирус AstraZeneca побочный эффект
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