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Турцию наказывают за Грецию, Кипр и Карабах – ЕП требует ввести санкции

26 ноября, 19:11

Виталий Семченко Виталий Семченко

Европейско-турецкие отношения находятся на "историческом минимуме"

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести жесткие санкции против Турции. Документ поддержал 631 депутат, высказались против — трое.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента.

В документе сказано, что Турция подорвала перспективу решения кипрской проблемы после того, как "открыла" бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра.

"Депутаты призывают передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН (в соответствии с резолюцией 550 (1984) Совета Безопасности ООН) и воздержаться от любых действий, которые изменяют демографический баланс на острове посредством политики незаконного расселения", – говорится в документе.

В резолюции также сказано, что отношения ЕС и Турции находятся на "историческом минимуме" из-за ее действий по Греции, Кипру, Ливии, Сирии и Карабаху.

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Турцию наказывают за Грецию, Кипр и Карабах – ЕП требует ввести санкции
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"Турция все больше дистанцируется от европейских ценностей и стандартов. Ее незаконные и односторонние военные действия в Восточном Средиземноморье посягают на суверенитет государств-членов ЕС Греции и Кипра. Евродепутаты также отмечают прямую поддержку Турцией Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте, а также ее действия в Ливии и Сирии", — отметили в ЕП.

Принять окончательное решение в отношении Анкары могут во время саммита 10-11 декабря.

Напомним, еще в ноябре 2011 года в Евросоюзе заговорили о введении санкций против Турции из-за того, что последняя ведет буровые работы по поиску углеводородов в территориальных водах Кипра. 28 августа 2020 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит разработку санкций против Турции.

К слову, Турция активно занимается поиском углеводородов не только в Средиземном море. В августе республика обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение. Эти запасы на 20 лет покрывают потребность Турции в российском голубом топливе.

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Турция ЕС Европарламент санкции
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