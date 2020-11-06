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Туристам на заметку: в Греции штраф "за маску" вырос до 300 евро

6 ноября, 22:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Маску нужно обязательно надевать в закрытых помещениях и на улице

Власти Греции продолжают ужесточать карантинные ограничения, и теперь штраф за отсутствие защитной маски, которую уже нужно использовать везде при передвижении, увеличен с 150 до 300 евро.

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Об этом заявил заместитель министра по защите граждан Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций. По его словам, штрафы за невыполнение правил, установленных на период всеобщего карантина, вводимого с 7 по 30 ноября, удваиваются.

"Так, на физические лица, не соблюдающие обязательное использование маски [как в закрытых помещениях, так и на улице], требование о соблюдении дистанции и другие правила передвижения согласно отправляемым ими смс-сообщениям [о целях выхода из дома], теперь будет налагаться штраф в 300 евро за каждое нарушение [вместо 150 евро ранее]", — сказал Хардалиас.

По его словам, предприятиям, которые продолжат работу в нарушение правительственного решения , будет выписываться штраф в 5 000 евро за каждое нарушение, а физлица, ответственные за их работу, будут оштрафованы на 3 000 евро.

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Напомним, премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что общенациональный карантин будет действовать с 7 по 30 ноября. И, чтобы выйти из дома, граждане должны будут получить специальное смс-сообщение.

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Также напомним, что с 3 ноября в Греции ввели дополнительные ограничения: ночной комендантский час на передвижение и закрытие ресторанов и баров в самых густонаселенных районах страны.

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Греция штрафы карантин маска коронавирус

Источник: ТАСС

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