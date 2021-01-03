Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Туристы штурмуют закрытые из-за COVID-19 горнолыжные курорты Чехии

3 января, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Местные власти опасаются загрязнения окуржающей среды автомобилями

Сотни любителей зимнего отдыха в последнюю неделю приезжают на горнолыжные курорты Чехии, в том числе целыми семьями, несмотря на то что официально они с 27 декабря закрыты из-за пандемии коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает Radio Prague.

На время карантина запрещена работа лыжных подъемников и нарушителям этого запрета, как владельцам, так и лыжникам, при пользовании подъемником грозит штраф. Поэтому приезжие используют для преодоления дороги вгору собственные автомобили.

Теперь местные власти опасаются загрязнения окружающей среды из-за десятков автомобилей, которые ездят по горам вверх и вниз, .

В тренде
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину

В то же время семьи с детьми облюбовали горнолыжный центр в Олешнице, где создано искусственное снежное покрытие, – туда приезжают кататься на санках. В местном лыжном комплексе отмечают, что не запрещают людям кататься, но предупреждают их об ответственности за нарушение распоряжения правительства Чехии о карантине.

Реклама

Напомним, в конце декабря, спустя месяц после ослабления в Чехии карантина, местные власти значительно ужесточили карантинные ограничения из-за растущих показателей распространения коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Чехия карантин лыжи коронавирус горнолыжные курорты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во Франции
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕС
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять