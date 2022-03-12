"Бизнес Европы, остановись!" Украинцы в Польше требуют прекратить торговлю с РФ

Российские фуры массово вывозят продукты и оборудование из Германии

Участники протеста. Фото: коллаж "Сегодня"

На третьей неделе войны Российской Федерации против Украины из Европы продолжают отправлять фуры на белорусских и российских номерах, которые перевозят товары гуманитарного назначения в страну-агрессора.

Об этом "Сегодня" рассказал гражданин Украины, активист Мирослав Загорский.

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Мужчина находится в Польше и пытается вместе с другими украинцами блокировать эти поставки в Россию на польско-белорусской границе. Сегодня, 12 марта, в Варшаве на площади Трех Крестов состоялась акция протеста.

"Я взываю к миру, к Европе, к Польше с требованием остановить поток грузовиков, которые идут в обе стороны, из России идут в Европу, из Европы идут в Беларусь и непосредственно в Россию непрерывным потоком. Это возмутительно. Это подло. По отношению к Украине. Помощь, которая оказывается, мы ценим ее, но нельзя одной рукой давать помощь жертве агрессора, а другой оказывать помощь и кормить агрессора. Это цинично! Это двулико", – сказал Мирослав.

Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

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Украинец обратился к европейскому бизнесу и призвал остановиться.

"Бизнес Европы, остановись! Перестань торговать с агрессором! Ценность человеческой жизни самая высокая! Не деньги, не бизнес. Вы еще хотите несколько дней, несколько недель? Эти недели превращаются в разрушенные города, в потерянные жизни молодых, детей, женщин и стариков. Неужели этого нельзя понять?", – подчеркнул Мирослав.

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По его словам, поток TIRов (аббревиатура фразы Transports Internationaux Routiers, которая переводится, как "Международные дорожные перевозки"" не уменьшается.

"То есть они завозят из России все в чем нуждается немецкий бизнес. Туда идут деньги за этот товар, они ведь не зря туда его везут. А обратно возвращается крайне необходимое для России оборудование, продукты питания, лекарства, запчасти и компоненты для изготовления самых разных химических и смазочных материалов. То, что Россия не производит. Компоненты. Не нефть, поймите", – объясняет мужчина.

По словам Мирослава, грузовики едут не только из Германии, но и из Голландии, Австрии, Италии и Франции.

"Санкции не работают, это фикция, которая дана для мира, что санкции введены, я собственными глазами это видел, что это не работает на уровне земли. Они на уровне неба есть. А на уровне земли это продолжается. Это все, что было", – сказал мужчина.

Мирослав добавил, что лично говорил с водителями тех фур. Они ему рассказали, где грузили, что везут и куда.

"Это возмутительно. Это огромные объемы. Вы поймите! Сотня TIRов с лекарством обеспечит некую Москву, армию обеспечит перевязочными материалами и другими, которые идут из Германии. Высокого уровня, высокого класса. Это возмутительно просто! Нам не хватает. Вместо того, чтобы дать нам это как гуманитарную помощь, они продают агрессору, несмотря на санкции", – отмечает Мирослав.

Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

Мужчина призывает присоединиться к акции протеста украинцев, которые сейчас находятся за границей.

"Мы блокируем как можем фуры, блокируем пограничные переходы. Это мало что дает, нас мало. Мало людей готовых рисковать, потому что люди приехали сюда из уважения к Польше, уважают ее законы. Но я иду на все. Здесь мой фронт, здесь моя война", – сказал он.

Для того чтобы остановить поток грузовиков в Россию, по словам активиста, нужно в системе таможенной службы "завесить" две страны – Россию и Беларусь.

"Все руками разводят: "Это невозможно". Как это невозможно? Самолеты остановили! Самолеты остановили, уже не летают, корабли остановили, не летают, а машины не можем остановить. Ну, люди добрые, опомнитесь, пожалуйста", – подытожил украинец.

Кроме того, бывший украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что таможенники на польско-белорусской границе планируют устроить забастовку против российских фур.

Ситуация на польско-белорусской границе

Украинские и польские активисты семь часов не дают российским и белорусским фурам провезти подсанкционные товары.

"Планируем стоять дольше. Более того, к нам едет помощь! Все это для того, чтобы прервать логистические связи с Беларусью и Россией соответственно. Потому что все подсанкционные товары едут в таких частных фурах на территорию России, Беларуси. В частности, уже одни белорусы признались, что везут мартини в Россию. Слава Украине!" – сказала одна из активисток.

Украинцы в Польше, кто хочет и может присоединится к акции протеста в Варшаве и к блокировке фур на границе, обращайтесь по телефону: +380 67 351 88 02 (Viber, WhatsApp).

Ситуация в Украине 12 марта