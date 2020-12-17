У Эммануэля Макрона коронавирус

У президента Франции Эммануэля Макрона подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19.
Как сообщила 17 декабря пресс-служба Елисейского дворца, он получил положительный результат ПЦР-теста на вирус.
В администрации главы государства уточнили, что у него уже проявились первые симптомы заболевания, однако, как именно проявляется болезнь у Макрона, неизвестно.
На следующие 7 дней он изолируется, но продолжит работать – это будет происходить дистанционно.
Информации о текущем состоянии французского президента нет.
Кроме того, на самоизоляцию отправится и премьер-министр Франции Жак Кастекс, поскольку он в последнее время вступал в контакт с Макроном..
Стоит отметить, что Франция стала одной из самых пострадавших от коронавирусной пандемии стран в мире. По состоянию на 17 декабря здесь подтвердили 2,46 млн случаев COVID-19, из которых почти 60 тыс. привели к смертельному исходу.
Напомним, что на этой неделе во Франции стартовала кампания по массовому бесплатному тестированию населения на COVID-19. Сначала анализы смогут сдать жители городов Гавр и Шарлевиль-Мезьер.
А с 15 декабря во Франции снова начал действовать ночной комендантский час, но вместе с тем были отменены некоторые другие ограничительные меры.
Однако еще в октябре французы вышли на массовые протесты против усиления карантина:
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