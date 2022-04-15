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У нас не должно быть иллюзий по поводу быстрого вступления Украины в ЕС – немецкий дипломат

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 апреля, 13:06
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Вольфганг Ишингер рассказал, почему нужно быть реалистами в этом вопросе
Вольфганг Ишингер считает визит Урсулы фон дер Ляен в Киев очень важным.
Вольфганг Ишингер считает визит Урсулы фон дер Ляен в Киев очень важным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы помним как Украина боролась за то, чтобы стать частью Европейского союза, но это сложный процесс, и здесь не должно быть иллюзий.

Об этом заявил немецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности и посредник ОБСЕ Вольфганг Ишингер в интервью Анне Степанец специально для Youtube-канала "Украина 24".

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Он считает, что Украина заслуживает приоритетности рассмотрения своей заявки на вступление в ЕС.

"Я помню Майдан в конце 2013 года, в первые недели 2014 года. Украинцы выступили под европейским флагом, флагом Европейского союза, не российским, не американским. Дело шло о том, чтобы стать частью Европейского союза и украинская заявка на вступление заслуживает наиболее важного внимания и приоритетного рассмотрения", – убежден Ишингер.

Также дипломат признался, что личный визит госпожи фон дер Ляен в Киев чрезвычайно важен, ведь это демонстрирует заинтересованность Европы в том, чтобы вернуть Украину в европейскую семью.

В то же время Ишингер предостерегает, что вступление в Европейский союз – это сложный процесс.

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"Любой кандидат на поступление должен принять определенные решения, изменить законодательство, очень много вопросов решить из-за изменений в законах. У нас не должно быть иллюзий, что это можно решить нажатием кнопки".

Но этот процесс, по словам дипломата, можно и даже нужно ускорить, чтобы показать украинскому народу, что их будущий дом – в Европейском Союзе.

Когда Украина может стать членом ЕС

Ишингер не берется прогнозировать, но говорит, что членство Украины в ЕС возможно через лет 10. Ведь время нужно, прежде всего для адаптации украинской экономики:

"Мы должны быть уверены, что украинские компании будут конкурентоспособны на европейском рынке. Если мы откроем границы без налогов, без импортных сборов, то это приведет к катастрофическим результатам для многих украинских компаний, потому что они еще не готовы действовать в таком очень конкурентном рыночном окружении", – объяснил дипломат.

Завершил эту тему Ишингер мнением о том, что он надеется, что современные лидеры обсудят это и смогут реализовать в ближайшие годы.

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