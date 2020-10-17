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Убийство учителя под Парижем: преступником оказался беженец Абдуллах Анзоров

17 октября, 19:11

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В своем Твиттере он разместил фотографию тела убитого

Подозреваемый в убийстве преподавателя под Парижем имел статус беженца.

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Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, передает издание France24.

Как рассказал СМИ руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов, подозреваемый Абдуллах Анзоров въехал во Францию вместе с семьёй в 2008 году в возрасте шести лет.

По его словам, семья парня просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство.

"Сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что с получением статуса политического беженца гражданство России утрачивается.

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Ранее на инцидент отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что нападение на учителя было терактом.

В квартире преступника провели обыски. Полиция изучила телефоны и компьютер, чтобы понять, чем занимался террорист за несколько часов до преступления.

Также мы писали, как во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова. Тело было обнаружено в номере отеля, холодное оружие было рядом.

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