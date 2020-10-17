Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин

В консульстве России во Франции подтвердили, что фигурантом по делу об убийстве педагога в пригороде Парижа является 18-летний москвич.
Об этом сообщает Тelegram-канал ЖЮ Breaking.
В соцсети написали, что россиянин чеченского происхождения на улице обезглавил учителя истории за то, что он показывал изображения пророка Мухаммеда в классе во время обсуждения свободы слова.
Злоумышленника ликвидировала полиция.
Ранее на инцидент отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что нападение на учителя было терактом.
В квартире преступника провели обыски. Полиция изучила телефоны и компьютер, чтобы понять, чем занимался террорист за несколько часов до преступления.
Также мы писали, как во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова. Тело было обнаружено в номере отеля, холодное оружие было рядом.
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