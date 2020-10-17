Убийство учителя во Франции: копы задержали еще пять человек

Во Франции полиция задержала еще пять человек в связи с убийством школьного учителя в пригороде Парижа.
Об этом пишет газета Le Monde.
Отмечается, что среди пяти задержанных двое – родители одной из студенток колледжа. Другие задержанные – из окружения предполагаемого убийцы.
Таким образом, всего полиция Франции взяла под стражу девять человек. Четверо ранее задержанных являются членами семьи подозреваемого в убийстве.
Предполагаемый убийца при задержании был застрелен полицейскими в соседнем городе Эран. Расследованием преступления занялась антитеррористическая прокуратура.
Напомним, в консульстве России во Франции подтвердили, что фигурантом по делу об убийстве педагога в пригороде Парижа является 18-летний москвич.
Кроме того, на этот инцидент отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что нападение на учителя было терактом.
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