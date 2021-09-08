Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Убийство украинца польскими полицейскими: появились новые видеодоказательства

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
8 сентября, 00:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вроцлавские правоохранители утверждали, что погибший Дмитрий Никифоренко вел себя агрессивно, но новое видео доказывает обратное
Забитый полицейскими в Польше Дмитрий Никифоренко агрессии не проявлял
Забитый полицейскими в Польше Дмитрий Никифоренко агрессии не проявлял / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились новые доказательства в деле 25-летнего Дмитрия Никифоренко из Немирова Винницкой области, которого забили насмерть дубинками полицейские в польском Вроцлаве. Вроцлавские правоохранители утверждали, что парня пришлось усмирять, поскольку он вел себя агрессивно. Но новое видео доказывает обратное.

Об этом идет речь в сюжете новостей "Сегодня".

Реклама

На эксклюзивном видео с камер автобуса, которым Дмитрий Никифоренко ехал в тот вечер, видно, что парень ведет себя спокойно, никакой агрессии не проявляет, ни к кому не пристает и тихо сидит. Видео предоставила украинским коллегам польская Gazeta Wyborcza.

На данный момент также известно, что и вытрезвителе он не вел себя агрессивно и сопротивления полиции не оказывал.

Реклама

Что стало причиной бесчеловечного отношения к украинцу польских полицейских, выясняет следствие.

Что произошло

  • Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.
  • Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.
  • Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Напомним, что Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Мы также писали, что поляки вышли на акцию протеста после того, как 30 июля в полицейском отделении в результате избиений и пыток умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять