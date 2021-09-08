Убийство украинца польскими полицейскими: появились новые видеодоказательства

Вроцлавские правоохранители утверждали, что погибший Дмитрий Никифоренко вел себя агрессивно, но новое видео доказывает обратное

Забитый полицейскими в Польше Дмитрий Никифоренко агрессии не проявлял / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились новые доказательства в деле 25-летнего Дмитрия Никифоренко из Немирова Винницкой области, которого забили насмерть дубинками полицейские в польском Вроцлаве. Вроцлавские правоохранители утверждали, что парня пришлось усмирять, поскольку он вел себя агрессивно. Но новое видео доказывает обратное.

Об этом идет речь в сюжете новостей "Сегодня".

Реклама

На эксклюзивном видео с камер автобуса, которым Дмитрий Никифоренко ехал в тот вечер, видно, что парень ведет себя спокойно, никакой агрессии не проявляет, ни к кому не пристает и тихо сидит. Видео предоставила украинским коллегам польская Gazeta Wyborcza.

На данный момент также известно, что и вытрезвителе он не вел себя агрессивно и сопротивления полиции не оказывал.

Реклама

Что стало причиной бесчеловечного отношения к украинцу польских полицейских, выясняет следствие.

Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Напомним, что Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Мы также писали, что поляки вышли на акцию протеста после того, как 30 июля в полицейском отделении в результате избиений и пыток умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области.