Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: скандал получил продолжение

Начальница миграционной службы Португалии (SEF) Кристина Гатос подала в отставку после убийства ее подчиненными 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона девять месяцев назад.

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Об этом сообщает Reuters.

Скандал получил "второе дыхание" после публикации в СМИ информации о том, что в качестве реакции на произошедшее в комнатах для задержанных установят "красные кнопки" для вызова ими помощи.

Правозащитники назвали это неадекватной мерой. И спустя несколько дней после этого португальское МВД сообщило об отставке главной пограничницы страны, хотя еще три недели назад, комментируя гибель Гоменюка, Гатос не выражала намерений сложить полномочия.

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В МВД уточнили, что ее отставка станет частью плана по реструктуризации SEF с целью разделения ее полицейской и административной функции, а также введения более гуманистического и менее бюрократического подхода к иммигрантам. Этот процесс должен завершиться в первой половине 2021 года.

"Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным случаем", – заявил по этому поводу руководитель португальского отделения правозащитной организации Amnesty International Педро Нето, добавив, что случаи жестокого обращения с прибывшими иностранцами в Португалию фиксировали и раньше.

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Напомним, что Гоменюк погиб 11 марта этого года. Прибыв в Португалию, транзитом через которую он планировал лететь в Бельгию на заработки, он получил отказ во въезде. Оказывая сопротивление, он был насмерть избит миграционными инспекторами в медсанчасти аэропорта.

Фото Facebook Оксаны Гоменюк

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Внутреннее расследование показало причастность 12 офицеров к гибели мужчины и попытке сокрытия этого факта. Троим из них сейчас грозит до 25 лет лишения свободы.

Чем закончилась смерть заробитчанина для его работодательницы в Польше, смотрите в видеосюжете:

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