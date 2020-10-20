Ученые открыли в теле человека ранее неизвестный орган

Ученые продолжают изучать человеческий организм – на этот раз в нем обнаружили новый орган, о котором не было известно прежде. Это четвертая пара крупных слюнных желез.

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Как сообщает Science Alert, открытие сделали голландские ученые Маттейс Валстар и Воутер Фогель из Нидерландского института рака в Амстердаме.

В своем исследовании, которое было опубликовано в научном издании Radiotherapy and Oncology, хирург-стоматолог Валстар и онколог-радиолог Фогель рассказали, как совершили такую необычную находку.

Исследуя снимки головы пациента после компьютерной томографии, они заметили в глубине носоглотки за трубным валиком слюнные железы, хотя ранее считалось, что там их быть не должно. При этом остальные три известные слюнные железы были на своих местах.

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После этого Валстар и Фогель провели два вскрытия (мужчины и женщины), а также проанализировали аналогичные снимки других людей – наличие ранее неизвестного науке органа подтвердилось.

Напомним, ранее в этом году ученые при помощи вскрытия определили, чем коронавирус SARS-CoV-2, пандемия которого сейчас охватила мир, отличается от его "старшего брата", вируса SARS.

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